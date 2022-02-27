В офисе Зеленского обратились к солдатам армии России 

Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, обратился к солдатам российской и белорусской армий с призывом не выполнять преступные приказы, сложить оружие и сдаться. Арестович при этом назвал солдат РФ "уважаемыми", Российскую Федерацию - "великим государством с великим народом и великой культурой", а белорусов - "исторически родными людьми". По мнению советника главы офиса Зеленского, Путин и Лукашенко используют своих солдат в качестве "пушечного мяса".

"Мы не считаем сдачу в плен чем-либо позорным - наоборот, тем самым вы делаете мужественный личный выбор, отказываясь быть марионетками в руках диктаторов", - подчеркнул Арестович, добавив, что в случае согласия сложить оружие каждому солдату будут предоставлены гарантии безопасности. В свою очередь некоторые европейские страны, в частности - Латвия, пообещали российским солдатам, сдавшимся в плен, предоставить политическое убежище.

В воскресенье Министерство обороны РФ впервые с начала военной операции в Украине признало потери среди российских солдат. "К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи", - сказано в заявлении ведомства. При этом количество погибших не уточняется: в Минобороны лишь отметили, что потерь в вооруженных силах Украины "значительно больше", однако никаких цифр также не приведено.

Украинские власти сообщают, что со времени начала военной операции армия России потеряла почти 4 тысячи своих солдат. Каких-либо подтверждений этой информации нет.