В оккупированном Донецке пленных приговорили к 30 годам заключения

В оккупированном Россией Донецке суд приговорил трёх пленных украинских военнослужащих, участвовавших в обороне Мариуполя, к длительным срокам заключения. Дмитрий Добровольский и Александр Ромашин получили по тридцать лет колонии, Олег Колмычевский - пожизненное лишение свободы.

По версии российского следствия, поддержанной судом, военнослужащие ВСУ в марте-апреле прошлого года, во время боёв за Мариуполь, убили восемь мирных жителей. Признавали ли они свою вину - не сообщается.

Весной прошлого года в плену у российских военных и пророссийских сепаратистов Донбасса оказались около двух с половиной тысяч украинских солдат, защищавших Мариуполь, немалая часть из них служила в полку "Азов". Власти так называемой "Донецкой народной республики" планировали организовать над пленными азовцами публичный трибунал. Однако с сентября прошлого года более 300 бойцов "Азова" были возвращены в Украину в рамках обменов пленными. Среди них - командование полка, включая командира подразделения Дениса Прокопенко и его заместителя Святослава Паламара. Позже выяснилось, что взамен их Украина передала России кума Владимира Путина и одного из лидеров украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. В Украине Медведчук находился под арестом по обвинению в госизмене.

Десятки других пленённых в Мариуполе украинских военнослужащих всё же подверглись в России и на оккупированных ею территориях уголовному преследованию. Часть из них уже приговорили к длительным, вплоть до пожизненного, срокам заключения.

Власти Украины и международные правозащитные организации резко критикуют Москву за проведение подобных показательных судебных процессов над украинскими военнопленными, поскольку это прямо запрещено международным гуманитарным правом - в частности Женевской конвенцией.

29 июля 2022 года более 50 военнопленных из числа защитников Мариуполя погибли при взрыве в колонии города Еленовка Донецкой области, в которой они содержались. В Минобороны России заявили, что пленные подверглись обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Украинские власти утверждают, что колония была взорвана российскими военными с целью скрыть следы пыток и убийств солдат противника.

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