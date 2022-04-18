В оккупированном Геническе установили памятник Ленину

В оккупированном российскими войсками городе Геническ в Херсонской области Украины установлен памятник основателю советского государства и лидеру партии большевиков Владимиру Ленину.

Памятник установлен у здания местной администрации, над которым поднят красный флаг - так называемое знамя Победы - и флаг России. Фото установки монумента опубликовал Геннадий Малюков, назначенный российскими властями руководить местной милицией. Впоследствии было опубликовано и фото установленного памятника. Это не та статуя, которая стояла в Геническе раньше. Откуда взялся новый памятник - не сообщается.

В Украине установка памятников советским деятелям запрещена законами о так называемой декоммунизации. Все имевшиеся в стране памятники Ленину были снесены после 2014 года (за исключением аннексированного Крыма и не контролировавшихся Украиной районов Донбасса). При этом президент России Владимир Путин неоднократно - в негативном контексте - называл Ленина основателем современной Украины (говоря о том, что при Ленине была создана Украинская советская социалистическая республика, включённая в состав СССР). Критикуя в телеобращении перед началом войны украинскую декоммунизацию, Путин сказал, что Россия готова показать, что такое "настоящая декоммунизация".

По всей видимости, памятник Ленину в Геническе - первый, установленный на оккупированных территориях Украины с начала нынешней войны.

Отмечалось, что в первые дни после оккупации территорий российскими войсками над административными зданиями оставались флаги Украины. Однако в последнее время их активно меняют на российские и на "знамёна Победы", а украинскую символику убирают. В понедельник появилось видео снятия герба Украины с административного здания в Бердянске Запорожской области.