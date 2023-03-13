В оккупированной части Запорожской области отменят изучение украинского

В подконтрольных России районах Запорожской области с нового учебного года будет отменено обязательное изучение украинского языка. Он останется только как предмет по выбору для тех, кто заявит, что это их родной язык. Об этом сообщила представитель российской администрации Запорожской области Елена Шапурова.

По её словам, которые приводит ТАСС, в нынешнему учебном году украинский язык обязателен для всех учащихся, а с 1 сентября 2023 года "каждый человек может выбрать, какой язык он будет изучать в качестве родного". При этом в качестве родного может быть выбран русский язык - тогда количество часов на его изучение будет увеличено. Если родители хотят, чтобы дети изучали украинский как родной язык, им следует написать заявление с просьбой оставить его в учебном плане ребенка.

Подобная практика с 2018 года введена в России после принятия закона об изучении родных языков. Многие представители организаций, борющиеся за защиту культуры и языков народов России, критиковали этот закон, утверждая, что он создаёт преференции для русского языка в ущерб всем прочим: в частности, было отменено обязательное изучение национальных языков республик в составе России. В аннексированном Крыму, где российские власти формально не лишили украинский статуса государственного, в школах его практически нигде не преподают.

Согласно переписи населения 2001 года (более свежих официальных данных нет), украинский язык считали родным 50,2% жителей Запорожской области. Россия сейчас контролирует больше половины территории области, но не её центр Запорожье. Продолжаются активные боевые действия, и до сентября линия фронта может измениться.