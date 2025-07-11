В оккупированных Олешках разрушена часть пятиэтажного дома

Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Украины Владимир Сальдо сообщил, что в городе Олешки (Алёшки) авиабомбами "практически полностью уничтожен" жилой пятиэтажный дом.

Сальдо опубликовал фотографию, как он утверждает, этого дома - на фото видно здание с сильными повреждениями.

Он также сообщил, что под завалами находятся "десятки людей", а спасательные работы якобы невозможно вести из-за украинских FPV-дронов.

Оперативно проверить эту информацию в условиях военных действий невозможно.

Через 15 минут после публикации поста в своем телеграм-канале о разрушении дома в Олешках Сальдо опубликовал отчет о том, как он наблюдает за ходом уборочных работ, еще через 10 минут рассказал об осмотре моста в селе Воскресенка.