В Олимпийской деревне выявлен первый случай инфицирования коронавирусом

Организаторы Олимпиады в Токио признали, что участников всемирных Игр может охватить беспокойство - в связи с первым случаем инфицирования Covid-19, выявленным в Олимпийской деревне. Заражённый сотрудник оргкомитета Олимпиады в настоящее время изолирован на 14 дней, сообщает Би-би-си.



Выявленный в Олимпийской деревне носитель вируса, ранее, сразу после прибытия в аэропорт Токио уже подвергался проверке, показав тогда негативный результат.



Значительная часть японской публики настроена против проведения Олимпиады. Петицию против проведения Игр подписали 450 тысяч жителей Японии.



Председатель МОК Томас Бах призвал народ Японии поддержать олимпийцев, прибывающих из всех стран мира. "Мы уверены в успешном проведении Игр и уверены, что когда японцы увидят успехов своих спортсменов, то их отношение к Олимпиаде изменится"сказал Томас Бах.