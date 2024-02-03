В Ольстере первым министром впервые стала ирландская националистка

Первым министром Северной Ирландии (Ольстера) впервые в истории стала ирландская националистка, представительница партии "Шинн Фейн", выступающей за единство Ирландии, Мишель О’Нил. Церемония её вступления в должность прошла в субботу в Белфасте, сообщает Би-би-си.

Северная Ирландия образует с Великобританией Соединённое Королевство, в составе которого пользуется значительной автономией. Значительная часть жителей региона выступает за выход из состава Соединённого королевства и объединение с Ирландией, однако многие выступают за сохранение единства с Британией. Ранее пост первого министра всегда занимали юнионисты - сторонники союза с Великобританией. Однако на выборах в мае 2022 года большинство мест в региональном парламенте получила "Шинн Фейн", и, в соответствии с традицией, получила право занять пост первого министра.

Новый кабинет не могли назначить почти два года из-за бойкота со стороны пробританской Демократической юнионистской партии. Та, в конце концов, согласилась вступить с "Шинн Фейн" в коалиционное правительство и получила кресло заместителя первого министра.

О'Нил в своём выступлении пообещала руководить регионом на благо всех его жителей и не стала касаться темы возможного выхода региона из состава Соединённого королевства. Говоря о кровавом конфликте между сторонниками единства Ирландии и юнионистами, который завершился подписанием так называемых соглашений Страстной пятницы только в 1990-е годы, она сказала, что сожалеет о всех его жертвах. Комментаторы отмечают, что 47-летняя О'Нил представляет новое поколение "Шинн Фейн", которое уже не связано с поддержкой Ирландской республиканской армии, прибегавшей в том числе к террористическим методам борьбы против Лондона.