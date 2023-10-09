В Омске бывший глава ФНС получил шесть лет по делу о взятке

В Омске суд назначил шесть лет колонии бывшему начальнику областного налогового управления Владимиру Репину, признав его виновным в получении 10 миллионов рублей в качестве взятки. Об этом сообщает Bk-55.

По данным следствия, в 2021 году Репин получил взятку от владельца компании "Нефтегазстроймонтаж" Дмитрия Немиша. Посредником выступил адвокат Дмитрий Григорьев. В обмен на деньги Репин обещал не проводить налоговые проверки в компании за 2021 год. Bk-55 подчеркивает, что инициатором взятки был именно бывший начальник налоговой службы.

Суд также конфисковал у Репина имущество на 10 миллионов рублей. Адвокат Григорьев получил 5 лет колонии строгого режима, а также штраф в 10 миллионов рублей. Немиша суд оштрафовал на 18 миллионов рублей.

Владимир Репин с 1994 года работал в администрации Омской области, позже занимал руководящие должности в "Омском центре технической инвентаризации и землеустройства" и на "Радиозаводе им. А. С. Попова". С 2012 года руководил областным УФНС, а летом 2022 года возглавил контрольно-ревизионное управление федерального главка МЧС.