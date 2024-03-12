В Омске метро взяли под охрану, чтобы там не катались на каноэ

В Омске власти города взяли под охрану две затопленные станции законсирвированного гродского метрополитена. Это объяснили необходимостью недопустить, чтобы в тоннелях на станциях "Заречная" и "Кристалл" местные жители катались на каноэ. Об этом сообщает "Омск-информ".

Станции начали охраняться с 1 марта. "Несколько лет назад был случай, когда омичи проникли в эту локацию и катались там на каноэ. Охрана нужна, чтобы исключить такие случаи", - заявил журналистам вице-губернатор Омской области Динар Курманов.

О каком именно случае говорит чиновник, неизвестно. В 2021 году телеграм-канал "Mash" сообщал о группе сталкеров, которая проникла на затопленные станции омского метро, каталась там на надувных лодках и жарила мясо на мангале.