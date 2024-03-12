В Омске метро взяли под охрану, чтобы там не катались на каноэ

В Омске власти города взяли под охрану две затопленные станции законсирвированного гродского метрополитена. Это объяснили необходимостью недопустить, чтобы в тоннелях на станциях "Заречная" и "Кристалл" местные жители катались на каноэ. Об этом сообщает "Омск-информ".
Станции начали охраняться с 1 марта. "Несколько лет назад был случай, когда омичи проникли в эту локацию и катались там на каноэ. Охрана нужна, чтобы исключить такие случаи", - заявил журналистам вице-губернатор Омской области Динар Курманов.
О каком именно случае говорит чиновник, неизвестно. В 2021 году телеграм-канал "Mash" сообщал о группе сталкеров, которая проникла на затопленные станции омского метро, каталась там на надувных лодках и жарила мясо на мангале.
- Решение о строительстве метро в Омске было принято в 1986 году, финансирование началось в 1992-м. Запуск ветки с четырьмя станциями переносился с 2008 на 2012, 2015 и 2016 годы. Единственная станция была сдана в 2011 году. В строительство в целом вложено порядка 14 миллиардов рублей.
- В мае 2018 года правительство Омской области решило заморозить строительство омского метрополитена. На подготовку проекта консервации потребуется 80 миллионов рублей, а на его исполнение – еще 400 миллионов. В рамках проекта планируется завершить строительство станции "Заречная", а площадку на станции "Кристалл" полностью закрыть.
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