В Омске мобилизованного осудили на 1,5 года за задержку из отпуска

Омский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к полутора годам колонии-поселения по статье о самовольном оставление части. На сайте суда сообщается, что военнослужащий Гаврилов задержался в родной деревне, чтобы поддержать отца после похорон матери.
Известно, что после отпуска, разрешенного ему командиром, он задержался дома на срок меньше месяца, но дольше 10 дней. Сколько дней отпуска мобилизованному выделили на похороны матери, пресс-служба суда не уточняет. В военный следственный отдел по Омскому гарнизону Гаврилов прибыл сам в ноябре 2022 года и признал вину.
- После начала мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года в статью 337 Уголовного кодекса России была внесена часть 5 "самовольное оставление части или места службы военнослужащим в период мобилизации или ведения боевых действий", предусматривающая до 10 лет лишения свободы.
- Российских военных регулярно судят по ней даже за краткосрочные опоздания в часть. В марте Пермский гарнизонный суд приговорил военнослужащего из Бурятии к пяти годам колонии общего режима за оставление места службы во время военных действий. По данным пресс-службы ведомства, одновременно было судом осуждено еще двое военных по аналогичным делам – им назначили 5 и 5,5 лет колонии. В конце декабря Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к трем годам заключения в колонии-поселении. Он сбежал из расположения воинской части в Белгородской области, чтобы избежать отправки на войну с Украиной.
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