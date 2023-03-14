В Омске мобилизованного осудили на 1,5 года за задержку из отпуска

Омский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к полутора годам колонии-поселения по статье о самовольном оставление части. На сайте суда сообщается, что военнослужащий Гаврилов задержался в родной деревне, чтобы поддержать отца после похорон матери.

Известно, что после отпуска, разрешенного ему командиром, он задержался дома на срок меньше месяца, но дольше 10 дней. Сколько дней отпуска мобилизованному выделили на похороны матери, пресс-служба суда не уточняет. В военный следственный отдел по Омскому гарнизону Гаврилов прибыл сам в ноябре 2022 года и признал вину.