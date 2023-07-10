В Омске начальника колонии задержали за превышение полномочий

В Омске задержали начальника ИК-6 Николая Пилипенко по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает издание "СуперОмск" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, дело связано с открытием на территории колонии магазина, в котором продавали "не прошедший предварительный учет товар". Также задержаны два предпринимателя, один из которых вложил деньги в магазин. В деле упоминается сумма 10 миллионов рублей. Пилипенко находится под домашним арестом, он возглавил колонию в 2021 году.
- В октябре 2018 года в ИК №6 заключенные устроили бунт и массовую драку. СМИ сообщали, что причиной бунта стало то, что с заключенными плохо обращаются, избивают и унижают. Они потребовали проверки руководства колонии, закрылись в бараках и грозились вскрыть вены, если их начнут штурмовать. Накануне бунта они вывесили полотно с надписью "Спасите".
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