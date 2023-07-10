В Омске начальника колонии задержали за превышение полномочий

В Омске задержали начальника ИК-6 Николая Пилипенко по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает издание "СуперОмск" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, дело связано с открытием на территории колонии магазина, в котором продавали "не прошедший предварительный учет товар". Также задержаны два предпринимателя, один из которых вложил деньги в магазин. В деле упоминается сумма 10 миллионов рублей. Пилипенко находится под домашним арестом, он возглавил колонию в 2021 году.