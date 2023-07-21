В Омске оштрафовали уволенного за антивоенную позицию преподавателя

Бывшего преподавателя Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Дмитрия Рудакова оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии России. Об этом сообщает "Омское гражданское объединение (ОГО)"

Рудакову вменили публикацию на своей странице во "ВКонтакте" видеозаписи с журналистом Майклом Наки о сценариях завершения войны в Украине и репост мнения оппозиционера Андрея Пивоварова про введение темы войны в школьную программу.

"ОГО" отмечает, что Рудаков намерен обжаловать решение суда. На заседании судья не удовлетворила ни одного ходатайства бывшего преподавателя вуза.

В феврале 2022 года Рудакова вызвали на допрос к сотруднику ФСБ за антивоенный пост. Ему сказали, что преподаватель государственного вуза "не имеет публиковать" такие посты, "так как его читают студенты".

Рудакова по доносу студентов в мае уволили из ОмГТУ. Они обвинили его в "политической агитации" на лекциях, "навязывании отрицательного отношения к стране и городу". В качестве причины увольнения руководство вуза указало — "аморальный поступок". Позже Рудаков отсудил компенсацию за увольнение.

Также Рудакова оштрафовали на тысячу рублей по статье о пропаганде нацистской символики. Бывшему преподавателю вменили репост коллажа, в котором немецкая свастика сравнивается с литерой Z — символом поддержки российской агрессии против Украины.