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В Омске полиция задержала пенсионерку за антивоенный пикет

В Омске полицейские задержали на пикете пенсионерку с плакатом "Матери, остановите войну". Об этом сообщило "Омское гражданское объединение".

Задержанную зовут Анастасия. Она вышла на одиночный пикет к памятнику Богдану Хмельницкому. К ней подошли пять полицейских и потребовали свернуть плакат, но пенсионерка не согласилась. После этого сотрудники МВД взяли её под руки и потащили в патрульную машину. Перед задержанием пенсионерка прочитала четверостишье: "Вставай страна огромная, вставай на смертный бой, с путинскою бандой, с проклятою ордой".

Спустя три часа задержанную отпустили из отдела полиции. Был ли составлен протокол на пенсионерку, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что за первые полгода 2022-го суды в России рассмотрели более 16 тысяч административных дел по статье о митингах и почти три тысячи дел по статье о дискредитации армии. Штрафы по всем этим делам составили суммарно 257 миллионов и 85 миллионов рублей соответственно.

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