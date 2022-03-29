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В Омске задержан депутат, критиковавший "спецоперацию"

Депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко

Независимый депутат городского совета Омска Дмитрий Петренко сегодня задержан. Против него, по данным его соратников, возбуждено уголовное дело по недавно появившейся статье о распространении ложной информации об использовании вооружённых сил. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили несколько активистов и правозащитников в Омске.

По словам активистов, Петренко увезли в Следственный комитет по области. В пресс-службе СК по Омской области редакции сообщили, что уголовное дело на Петренко "пока не заведено".

Депутат Петренко регулярно критикует работу омских чиновников , после 24 февраля он публиковал антивоенные посты, осуждая российское вторжение в Украину.

  • Дмитрий Петренко был избран депутатом в горсовет Омска от партии КПРФ. В октябре 2021 года коллеги по фракции его исключили, заявив, что он якобы "работает против партии". Сам Петренко причиной исключения считает свой арест за съемки нарушений на выборах.
  • По статье о так называемых фейках об армии может грозить до 10 лет лишения свободы, а если распространение информации будет признано повлёкшим тяжкие последствия – до 15 лет. По этой статье в России возбуждено уже более 10 уголовных дел, наиболее известным подозреваемым по ней стал журналист Александр Невзоров.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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