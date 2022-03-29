В Омске задержан депутат, критиковавший "спецоперацию"

Независимый депутат городского совета Омска Дмитрий Петренко сегодня задержан. Против него, по данным его соратников, возбуждено уголовное дело по недавно появившейся статье о распространении ложной информации об использовании вооружённых сил. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили несколько активистов и правозащитников в Омске.

По словам активистов, Петренко увезли в Следственный комитет по области. В пресс-службе СК по Омской области редакции сообщили, что уголовное дело на Петренко "пока не заведено".

Депутат Петренко регулярно критикует работу омских чиновников , после 24 февраля он публиковал антивоенные посты, осуждая российское вторжение в Украину.