В Омске задержан депутат, критиковавший "спецоперацию"

Независимый депутат городского совета Омска Дмитрий Петренко сегодня задержан. Против него, по данным его соратников, возбуждено уголовное дело по недавно появившейся статье о распространении ложной информации об использовании вооружённых сил. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили несколько активистов и правозащитников в Омске.
По словам активистов, Петренко увезли в Следственный комитет по области. В пресс-службе СК по Омской области редакции сообщили, что уголовное дело на Петренко "пока не заведено".
Депутат Петренко регулярно критикует работу омских чиновников , после 24 февраля он публиковал антивоенные посты, осуждая российское вторжение в Украину.
- Дмитрий Петренко был избран депутатом в горсовет Омска от партии КПРФ. В октябре 2021 года коллеги по фракции его исключили, заявив, что он якобы "работает против партии". Сам Петренко причиной исключения считает свой арест за съемки нарушений на выборах.
- По статье о так называемых фейках об армии может грозить до 10 лет лишения свободы, а если распространение информации будет признано повлёкшим тяжкие последствия – до 15 лет. По этой статье в России возбуждено уже более 10 уголовных дел, наиболее известным подозреваемым по ней стал журналист Александр Невзоров.
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