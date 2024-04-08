В Омской области затопило минимум пять сёл в трёх районах

В Омской области вода зашла в дома минимум пяти сёл в трёх районах. Затоплены улицы поселка Северо-Любинское и села Сосновка в Азовском районе, также затоплены село Любино-Малороссы и посёлок Политотдел в Любинском районе, под воду ушли дома села Сибирское в Русско-Полянском районе. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

5 апреля в Омской области ввели режим повышенной готовности. В Русско-Полянском районе введён режим ЧС.

Жители села Сибирское сообщили редакции, что вода зашла в их дома и уничтожила все вещи ещё в ночь с 4 на 5 апреля. К понедельнику уровень воды вырос ещё больше.

"Мы сами эвакуировали и себя, и детей, и стариков, и домашних животных! - говорит жительница Сибирского Татьяна. - Такое ощущение, что про нас просто забыли - сами, мол, выберутся."

В Северо-Любинском, по словам жителей, под водой сейчас несколько улиц. "Вода в домах, мы подняли ценные вещи на крыши, но сами из дома не можем выйти даже в магазин - на дорогах вода стоит почти в рост человека. Без лодки никто не сможет уйти, а лодки не у всех, спасателей мы не видели", - сообщил Сергей из Северо-Любинского.

Администрация Любинского района называние затопление села "подтоплением" и утверждает, что "критической ситуации нет".

"6 и 7 апреля все службы района работали в режиме повышенной готовности. Так как имеющиеся трубы не справлялись с пропуском воды, была привлечена спецтехника и расширены имеющиеся кюветы вдоль посёлка для спуска вод. На сегодня наблюдается спад уровня воды, работает насосная станция, критической ситуации нет", - заявил губернатор области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. По его данным, в Омской области в зоне затопления - около 60 домов и порядка 250 приусадебных участков.