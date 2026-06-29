В Оренбурге вынесли приговор по первому в России делу об "ЛГБТ-экстремизме"

Суд в Оренбурге приговорил к лишению свободы владельца, администратора и арт-директора ЛГБТ-бара Pose по делу об организации и участии в деятельности "экстремистской" организации, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Самый большой срок – семь лет лишения свободы – получил 37-летний владелец заведения Вячеслав Хасанов, шесть лет и три месяца колонии назначили администратору клуба – 30-летней Диане Камильяновой, два года и три месяца – 23-летнему арт-директору Александру Климову.

По версии следствия, обвиняемые обеспечивали работу бара Pose, "являясь лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией, действуя группой лиц по предварительному сговору". Камильянова, как утверждается, "организовывала фото и видеосъемку выступлений, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения", а Климов "пропагандировал среди посетителей бара и в мобильном приложении Telegram нетрадиционные сексуальные отношения".

Полицейские неоднократно приходили с рейдами в клуб Pose по доносу провластных активистов, последний перед возбуждением дела рейд прошел 12 марта 2024 года, после чего видео с гостями заведения опубликовали Z-каналы. 18 марта о возбуждении уголовного дела сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Всех троих обвиняемых отправили под стражу в марте 2024 года, Росфинмониторинг позднее внес их в перечень "террористов и экстремистов".