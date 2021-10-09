В Оренбургской области 29 погибших от отравления алкоголем

Число умерших от отравления алкоголем в Оренбургской области достигло 29-ти, сообщил Следственный комитет. Ещё не менее 28 человек пострадали. Об этом сообщает издание Orenday со ссылкой на региональное правительство.

Об отравлении стало известно 7 октября. Тогда сообщалось о 9 погибших. Сейчас в тяжёлом состоянии находятся 12 человек, региональный минздрав развернул 23 реанимационные койки на случай увеличения числа пострадавших.

В регионе начались массовые проверки магазинов, власти ищут в них контрафактный алкоголь. В ряде точек в продаже обнаружен метанол, утверждает издание "МВД-медиа". Это ядовитый спирт, употребление которого может вызвать слепоту и смерть.

В субботу суд в Орске арестовал по обвинению в причастности к производству и продаже контрафатного алкоголя трёх человек. По вменённой статье им грозит до 10 лет лишения свободы.