В Оренбургской области на медном руднике погибли трое горняков

В Оренбургской области в шахте "Гайского горно-обогатительного комбината" произошел взрыв, погибли трое горняков. Об этом сообщает областная прокуратура и оренбургское управление Следственного комитета.

По данным ведомств, "при проведении производственных работ произошла внештатная детонация на глубине 1,2 километра". Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

В пресс-службе компании рассказали агентству ТАСС, что на телах погибших нет внешних повреждений. Ранее сообщалось, что 88 человек были эвакуированы из шахты – в компании заявляют, что эвакуация не потребовалась, так как рабочие сами покинули шахту после конца смены.

Как рассказал источник агентства в экстренных службах, по предварительной версии, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении горно-взрывных работ.