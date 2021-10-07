В Оренбургской области от отравления алкоголем за сутки умерли 10 человек 

В Оренбургской области за последние сутки десять человек скончались от отравления некачественным алкоголем, ещё несколько (их точное число не называется) госпитализированы.

В пресс-службе главы региона сообщили, что смертельные случаи зафиксированы сразу в трёх населённых пунктах. Отмечается, что к гибели людей, возраст которых от 36 до 73 лет, привёл небольшой объём выпитого.

Губернатор области Денис Паслер поручил главам "территорий восточного Оренбуржья" экстренно проинформировать население о недопустимости приобретения и употребления нелегальной алкогольной продукции, а также срочно провести проверку местных торговых точек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть нескольких человек.