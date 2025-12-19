В Орле после удара по ТЭЦ в части города нет тепла и горячей воды

В результате украинской атаки на город Орел была повреждена коммунальная инфраструктура, сообщил глава региона Андрей Клычков. По предварительной информации пострадавших нет.

В связи с временными ограничениями подачи тепла и горячей воды в Советском районе города были приостановлены занятия в образовательных организациях и дошкольных образовательных учреждениях.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей сообщает о двух ракетных ударах. Как утверждается, первая ракета поразила ТЭЦ, вторая – трансформаторное оборудование. В части города пропал свет.

Телеграм-каналы также пишут об атаке на ПАО "Тольяттиазот" в Самарской области – это предприятие входит в десятку крупнейших производителей аммиака в мире.

Атаке беспилотников снова подверглась Ростовская область. Губернатор Юрий Слюсарь заявил, что в Ростове-на-Дону из-за обрыва ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промышленные потребители в Западной промзоне. В Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, горели три автомобиля.

Минобороны России отчиталось о 94 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 19 декабря, в том числе 36 – над Ростовской областью.