В Ормузском проливе после атаки КСИР приостановлена эвакуация судов

Международная морская организация временно приостановила операцию по эвакуации судов и моряков, заблокированных в районе Ормузского пролива. Как сообщил генеральный секретарь организации Арсенио Домингес, решение принято после атаки на грузовое судно в Оманском заливе.

По словам Домингеса, для обеспечения безопасности судоходства и координации дальнейших действий план эвакуации приостановлен до получения дополнительной информации.

25 июня источники The Wall Street Journal (WSJ) сообщили об атаке Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на грузовое судно под флагом Сингапура у побережья Омана. В результате повреждения получила капитанская рубка. По данным Британской организации по координации морских торговых перевозок (UKMTO), никто из членов экипажа не пострадал.

Как отмечает WSJ, за несколько часов до атаки иранские военно-морские силы предупредили суда о необходимости использовать только маршруты, согласованные с Тегераном. Иран требует, чтобы суда проходили ближе к его побережью и получали разрешение специального управления по делам Ормузского пролива. США и часть западных страховых компаний, напротив, рекомендуют использовать маршрут вдоль побережья Омана под прикрытием американских сил.

24 июня Международная морская организация объявила о начале масштабной операции по эвакуации около 11 тысяч моряков, оказавшихся заблокированными в районе Ормузского пролива после серии ограничений судоходства.