В Ормузском проливе у берегов Омана после атаки тонет танкер

Танкер Skylight, 18 сентября 2023 года
Танкер Skylight, 18 сентября 2023 года

Танкер, по которому был нанесен удар при попытке пересечь Ормузский пролив, тонет, сообщило государственное телевидение Ирана IRIB.

По данным Reuters, бедствие терпит нефтяной танкер Skylight. Судно атаковано у побережья Омана и шло под флагом Палау. По данным сервиса Marinetraffic, Skylight следовал из иракского порта Басра в оманский порт Хасаб.

Кроме того, Reuters сообщает, что нефтяной танкер MKD Vyom под флагом Маршалловых островов также получил повреждения у берегов Омана.

На фоне военной операции Израиля и США против Ирана и ответных атак стороны Тегерана движение судов через Ормузский пролив резко сократилось. По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, десятки грузовых судов ожидают в водах у побережья Ирана, Ирака, Кувейта и ОАЭ, избегая прохода через пролив.

Не менее 100 нефтяных танкеров находятся у побережья ОАЭ и Султаната Оман за пределами пролива. Reuters также сообщает, что как минимум 150 танкеров бросили якорь в открытых водах у берегов стран Персидского залива.

Ранее иранские власти объявили о закрытии для торговли Ормузского пролива. Через него проходит около 20% мировой нефти и до 30% глобальных поставок сжиженного природного газа. Пролив называют одной из ключевых энергетических артерий мира.

