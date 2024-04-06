В Орске прорвало дамбу на еще одном участке. Идет эвакуация людей

В районе улицы Борисоглебской в Орске произошел еще один прорыв дамбы, заявил мэр города Василий Козупица.

"Ситуация с паводком осложняется. Сначала произошло перетекание через тело дамбы, затем прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебской, и вода стремительно поступает в эту часть города. Прошу всех, учитывая печальный опыт Старого города, как быстро приходит вода и как сложно будет эвакуироваться. Прошу эвакуироваться своевременно", – сказал Козупица.

В поселке Никель, который расположен на севере Орска, объявлена срочная эвакуация жителей, сообщило правительство Оренбургской области. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам.

По данным издания "Урал56.ру", это уже третий прорыв дамбы в Орске.

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