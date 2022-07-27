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В Кыргызстане в автокатастрофе погибли 3 сотрудника ФСБ

В городе Ош на юге Кыргызстана в автомобильной катастрофе в ночь с 25 на 26 июля погибли три сотрудника ФСБ России. Об этом сообщают местные СМИ.

Накануне сообщалось о гибели в ДТП трёх граждан России. В консульстве России в Оше впоследствии сообщили изданию MediaHub, что погибшими оказались сотрудники Пограничной службы Федеральной службы безопасности России.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai SantaFe не справился с управлением, и машина врезалась в рекламный щит на скорости около 150 км/ч. Водитель и двое пассажиров скончались до приезда скорой помощи.

Как заявили в городском УВД, по делу назначены экспертизы. Ведётся следствие.

В Кыргызстане, союзнике России по ОДКБ, базируется Оперативная группа Пограничной службы ФСБ России.

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