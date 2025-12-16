В отношении Андрея Солдатова возбудили новое уголовное дело

Против главного редактора проекта Agentura.ru Андрея Солдатова в России возбудили уголовное дело по двум статьям: о неисполнении обязанностей "иностранного агента" и участии в деятельности так называемой нежелательной организации. Об этом во вторник сообщила прокуратура Москвы.

Ранее в отношении Андрея Солдатова, который живёт за границей, российские правоохранительные органы уже возбудили дело о так называемых фейках об армии, летом 2022 года он был объявлен в розыск. "Иноагентом" журналиста объявили в ноябре 2023 года.

В сообщении прокуратуры говорится о том, что поводом для возбуждения нового дела стало то, что на Солдатова дважды в течение года составляли административные протоколы по аналогичным статьям, но он продолжил публиковать материалы без плашки "иноагента" и "принял участие" в деятельности нежелательной организации.

Предположительно, речь идет об участии Солдатова, который вместе с коллегой Ириной Бороган занимается изучением российских спецслужб, в материалах и подкастах "Медузы", признанной в России нежелательной: по крайней мере один из штрафов Солдатову выписывали за подкаст "Медузы", отмечает "Настоящее Время".