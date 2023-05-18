В отношении Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии

На музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол по административной статье о так называемой дискредитации армии. Информацию об этом обнаружила "Медиазона". Дело рассмотрит Тверской районный суд Москвы, дата заседания пока не назначена. По статье может грозить штраф, а в случае составления второго подобного протокола в течение года - уголовное преследование.

Что именно стало причиной для составления протокола, на сайте суда не говорится. Гребенщиков - лидер группы "Аквариум", один из наиболее известных представителей русского рока. Сейчас он не живёт в России. После российского вторжения в Украину нередко выступал с антивоенными высказываниями, в том числе и на своих концертах, которые он даёт за рубежом. За его позицию Гребенщикова неоднократно критиковали прокремлёвские комментаторы.

Как отмечает "Медиазона", в январе депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев попросил Следственный комитет проверить слова Гребенщикова на предмет содействия терроризму и дискредитации армии. Он указал на то, что Гребенщиков в одном из интервью "заявил о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия РФ на Украине". Пока неясно, связан ли протокол с этим обращением депутата.

"Дискредитацией армии" российские правоохранительные органы могут посчитать самые разные высказывания, не совпадающие с кремлёвскими оценками войны в Украине - от лозунгов в поддержку мира, даже без упоминания Украины, до заявлений с прямым осуждением действий российских войск.