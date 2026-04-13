Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В отношении москвички завели дело из-за кальяна на пасхальном куличе

Слушать
52 сек.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Против москвички, сделавшей кальян из пасхального кулича, возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

Девушку обвиняют по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Ранее сотрудница одного из столичных баров опубликовала сторис, где поставила кальян на кулич, сопроводив видео подписью: "Даже Христос от такого воскрес".

На публикацию обратили внимание прокремлёвские блогеры, в том числе Владислав Поздняков, основатель признанного в России экстремистским "Мужского государства".

После распространения личных данных москвичка удалила контент, извинилась и поздравила всех с Пасхой.

В Следственном комитете заявили, что личность обвиняемой установлена, в ближайшее время её доставят на допрос.

Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG