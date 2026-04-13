В отношении москвички завели дело из-за кальяна на пасхальном куличе

Против москвички, сделавшей кальян из пасхального кулича, возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

Девушку обвиняют по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Ранее сотрудница одного из столичных баров опубликовала сторис, где поставила кальян на кулич, сопроводив видео подписью: "Даже Христос от такого воскрес".

На публикацию обратили внимание прокремлёвские блогеры, в том числе Владислав Поздняков, основатель признанного в России экстремистским "Мужского государства".

После распространения личных данных москвичка удалила контент, извинилась и поздравила всех с Пасхой.

В Следственном комитете заявили, что личность обвиняемой установлена, в ближайшее время её доставят на допрос.