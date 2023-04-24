В отношении музыканта Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело

В отношении лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело. Сообщения об этом подтвердил Сибирь.Реалии сам музыкант.

Источник ТАСС ранее сообщил, что дело возбуждено по статье об оскорблении представителя власти

По словам Кортнева, дело связано с произошедшим в феврале инцидентом в Новосибирске. Тогда полиция сорвала концерт "Несчастного случая" в клубе Red Rabbit в новосибирском Академгородке - под предлогом задымления в соседнем помещении. После срыва концерта Кортнев был на какое-то время задержан. Как утверждает телеграм-канал "Культуръка Новосибирска", он тогда якобы показал неприличный жест в адрес полицейского.

"Да, дело возбуждено. Мне позвонил следователь. Будем действовать в рамках российского законодательства. Да, дело связано с тем концертом в Новосибирске", - сказал Кортнев Сибирь.Реалии в понедельник 24 апреля. "Я считаю, [уголовное преследование] абсолютно незаслуженно", - сказал музыкант агентству ТАСС.

По сообщению агентства, дело находится в производстве отдела Следственного комитета по расследованию особо важных дел.

Алексей Кортнев занимает антивоенную позицию, критикует российские власти за войну в Украине. "Мы убеждены, что все фразы, что таким образом Россия восстанавливает некую историческую справедливость и защищает братьев славян от фашистов, являются лишь прикрытием для удовлетворению имперских планов и амбиций, которые вдобавок приведут к очень большим экономическим, политическим и социальным проблемам", — цитирует Кортнева издание "Тайга.инфо". Сообщалось об отмене его концертов в различных регионах России.