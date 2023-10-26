В отношении уроженца Мелитополя СК завел дело о теракте

Следственный комитет России завёл уголовное дело по статье о теракте в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя , которого подозревают в попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Следственный комитет утверждает, что подозреваемый, чье имя не называется, проживает на территории России с 2015 года. По версии ведомства, он организовал доставку на массовое мероприятие кондитерского изделия и алкоголя, в которых содержался медицинский препарат в больших токсических дозах.

Ранее СМИ сообщили о том, что подозреваемого зовут Егор Семёнов. Он был арестован в Армавире на 15 суток по статье о хулиганстве. Семёнов якобы пытался вылететь в Москву. До этого 21 октября он якобы привёз на встречу лётчиков-выпускников училища бутылку виски и 20-киллограмовый торт. Лётчикам угощение показалось подозрительным, и они сообщили о нём ФСБ. Выяснилось, что торт и виски якобы были отравлены, но чем именно, не сообщалось.

Российские блогеры со ссылкой на неназываемые источники в силовых структурах утверждают, что покушение якобы организовали сотрудники Службы безопасности Украины. Они указывают на то, что Семёнов - уроженец Мелитополя (город расположен в ныне оккупированной Россией части Запорожской области). "Коммерсантъ" отмечает, что опрошенные изданием выпускники и бывшие преподаватели Армавирского училища сообщение об инциденте не комментируют. Его не комментировали и в Киеве.