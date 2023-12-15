В отношении юристки из Бурятии составили протокол из-за форума "Пост-Россия"

В отношении бурятской правозащитницы Надежды Низовкиной составили протокол по административной статье об участии в деятельности "нежелательной" организации. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на своего корреспондента, с которым она связалась.

Об административном деле правозащитнице сообщили в здании Октябрьского районного суда Улан-Удэ. Полиция вменила Низовкиной участие в седьмом международном форуме "Пост-Россия", который проходил в Токио.

В материалах дела цитируется стенограмма её выступления, в котором, по версии полиции, Низовкина высказалась о необходимости выхода Республики Бурятия из состава Российской Федерации и заключении сепаратного мира с Украиной.

В разговоре с Сибирь.Реалии Надежда Низовкина связала преследование со своей правозащитной деятельностью, а именно представлением интересов Евгения Сурикова, которого 14 декабря выпустили из-под ареста после апелляционной жалобы юристки по делу о посягательстве на жизнь двоих сотрудников полиции.