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В отношении юристки из Бурятии составили протокол из-за форума "Пост-Россия"

Надежда Низовкина
Надежда Низовкина

В отношении бурятской правозащитницы Надежды Низовкиной составили протокол по административной статье об участии в деятельности "нежелательной" организации. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на своего корреспондента, с которым она связалась.

Об административном деле правозащитнице сообщили в здании Октябрьского районного суда Улан-Удэ. Полиция вменила Низовкиной участие в седьмом международном форуме "Пост-Россия", который проходил в Токио.

В материалах дела цитируется стенограмма её выступления, в котором, по версии полиции, Низовкина высказалась о необходимости выхода Республики Бурятия из состава Российской Федерации и заключении сепаратного мира с Украиной.

В разговоре с Сибирь.Реалии Надежда Низовкина связала преследование со своей правозащитной деятельностью, а именно представлением интересов Евгения Сурикова, которого 14 декабря выпустили из-под ареста после апелляционной жалобы юристки по делу о посягательстве на жизнь двоих сотрудников полиции.

  • 17 марта 2023 года Генпрокуратура России признала "Форум свободных народов пост-России" "нежелательной" организацией на территории страны. По версии ведомства, деятельность форума "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
  • Надежда Низовкина — известная в Улан-Удэ правозащитница. Она представляет интересы оппозиционных активистов по административным и уголовным делам. Одно из последних громких дел, которым занималась Низовкина — преследование пенсионерки Натальи Филоновой по делу о нападении на сотрудников полиции после митинга против мобилизации на войну в Украине в 2022 году.
  • В августе 2023 года суд в Улан-Удэ приговорил Филонову к двум годам и десяти месяцам колонии общего режима. Свою вину активистка не признала. В декабре Филонову этапировали в колонию.

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