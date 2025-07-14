В отношении журналиста Дмитрия Кузнеца возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России 14 июля сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста, военного аналитика Дмитрия Кузнеца. Его подозревают в осуществлении деятельности организации, признанной в России нежелательной. О какой именно организации идёт речь, в сообщении не сказано. Кузнец сотрудничает в частности с изданием "Медуза", которое российские власти считают нежелательной организацией.

Как говорится в сообщении ведомства, решается вопрос об объявлении журналиста в розыск. Он находится за пределами России.

По версии следствия, журналист продолжил сотрудничать с неназванной организацией после того, как ее деятельность признали нежелательной в России. Утверждается, что в феврале, марте и апреле 2025 года в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей с участием Кузнеца, в которых он, как говорится в сообщении Следственного комитета, распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в России.

Дмитрий Кузнец раньше работал в "Интерфаксе", был заместителем главного редактора "Русского Newsweek" и корреспондентом Reuters. В "Медузе" он выступает как военный эксперт, анализируя в том числе события на фронте войны в Украине, уделяя внимание как собственно военным действиям, так и политическим аспектам. Ранее его штрафовали по административной статье о сотрудничестве с "нежелательной организацией".

В мае нынешнего года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении издателя "Медузы" Галины Тимченко. Её обвиняют по более тяжкой статье - об организации деятельности нежелательной организации. 9 июля суд в Москве заочно арестовал Тимченко.