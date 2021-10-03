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В отношениях между Алжиром и Францией возникла напряжённость

Абдельмаджид Теббун, президент Алжира

Утром в воскресенье командование французской армии узнало, что власти Алжира запретили французским военным самолётах пролетать над алжирской территорией. Запрет последовал за отзывом посла Алжира в Париже.

Закрытие воздушного пространства не повлияет на ход военных операций, заявил газете "Фигаро" представитель штаба французской армии полковник Паскаль Янни. Сбор разведывательных данных на севере Мали продолжится, благодаря применению дронов, подчеркнул военачальник.

В последние дни между Алжиром и Францией обострились отношения - в связи с высказываниями, которые приписываются президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Согласно публикации газеты Le Monde, французский лидер сказал, что Алжиром управляет "военно-политическая система", а его власти "полностью переписали" историю страны с акцентом на ненависти к Франции.

Власти Алжира назвали "безответственным" заявление Макрона и отозвали своего посла из Парижа. Алжир категорически не приемлет любое вмешательство в его внутренние дела, заявила пресс-служба президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

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