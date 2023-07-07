Военные РФ в Сирии в ответ на мятеж пригожинцев "приняли меры"

Агентство Reuters со ссылкой на несколько информированных источников сообщило в пятницу, что во время мятежа вагнеровцев в России в конце июня, сирийскими властями вместе с российскими командирами в Сирии были приняты срочные меры для предотвращения волнений участников ЧВК "Вагнер", находящихся в Сирии.

В рамках "превентивных" мер были заблокированы телефонные линии, около десятка командиров были срочно вызваны на российскую базу в Сирии, где наемникам было предложено подписать новые контракты с российским министерством обороны. Тем наемникам, кто откажется, было предложено немедленно покинуть территорию Сирии.

Среди источников, сообщивших об этих действиях российской стороны был официальные лица из состава сил безопасности сирийского режима, местные жители, имеющие дома вблизи российского гарнизона, а также чиновники местных региональных органов власти.

Reuters отмечает, что источники отказались называть свои имена, не желая вызывать подозрения в сотрудничестве с российскими военными. Правительство Сирии, российское Министерство обороны и группа Вагнера не ответили на просьбу о комментарии.

По оценке Reuters, сирийские власти действовали быстро, стараясь помочь отрядам наемников быстро восстановить свой статус. Сирийские власти явно опасались, что останутся без поддержки со стороны своих российских союзников, которые "отвлеклись" на события на родине.

"Прежняя роль ЧВК "Вагнер" - сыграна", заявил Навар Шабан, исследователь из Центра стратегических исследований в Омране, базирующейся в Стамбуле независимой организации, изучающей проблематику Сирии. "Произошедшие события показывают, что отношениям пригожинцев с сирийским министерством обороны пришел конец", считает Шабан.