В ответе за Путина. Споры о судьбе памятника Булгакову в Киеве

19 декабря Киевский городской совет принял решение демонтировать 15 монументов и объектов, связанных с Российской империей и Советским Союзом. Под демонтаж или изменение попадут памятники Михаилу Глинке и Анне Ахматовой, символический знак "Киев – город-герой" с пятиконечной звездой, памятный камень к 100-летию Ленина, мемориальная доска Петру Чайковскому и другие объекты. Самый большой резонанс в соцсетях вызвало решение о демонтаже бронзового памятника Михаилу Булгакову. Его установили на Андреевском спуске в 2007 году рядом с музеем писателя – Домом Турбиных.

Весной 2024 года эксперты Украинского института национальной памяти признали Булгакова "украинофобом" и "имперцем по мировоззрению", заявив, что он "презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости". После этого горсовет Киева начал рассматривать петицию об исключении упоминаний Булгакова из публичного пространства.

У этого решения немало сторонников.

Констанин Дорошенко (перевод с украинского):

Булгаков – писатель для подростков и обывателей. Еще и сталинист. То, что называлось памятником ему на Андреевском – посредственный кич. Такого, к сожалению, еще много на улицах Киева. Например, "памятники" Городецкому, Паниковскому, Проне Прокоповне с Голохвастовым. Стоит все постсоветское бесталанное убожество убрать из общественного пространства.

Андрей Андреев:

Памятник ставят достойным гражданам государства или выдающимся людям вне зависимости от гражданства, но не являющихся врагами государства.

Почему Украина должна устанавливать памятники своим врагам?

Ну, так, во всяком случае, было бы разумно делать.

Булгаков враждебен украинскому государству?

Был враждебен.

Почему Украина должна устанавливать памятники своим врагам?

По-моему, не должна.

Он писатель хороший? Поэтому?

Я считаю, что всё же важен принцип отношения к государству, а не профессиональные достижения.

Хорошие книги?

Читайте.

Врагам государства государство не должно ставить памятники.

Иначе стоишь перед таким памятником и думаешь: "А этот-то был против государства. Может он прав был? Великий же человек."

Я за то, чтобы памятника врага Украины, любителя россии в Украине не было.

Книги читайте. Книги любые можно читать. И думать над ними.

А увековечивать память надо не врагов.

Ксения Велл (Киев):

Уместен ли Булгаков сейчас в Украине, в публичном пространстве? Нет, не уместен

Был ли Булгаков козлом, имперцем и так далее? Мне - пофиг.

Уместен ли Булгаков сейчас в Украине, в публичном пространстве? Нет, не уместен. Не потому, что плох или хорош. А потому, что неуместен.

Изменилось ли мое отношение к "Мастеру и Маргарите"? Ни на грамм. Мое сердце не колеблется вместе с генеральной линией, извините. Я не собираюсь срочно ненавидеть все, что мне когда-то было дорого, только из-за того, что наши соседи коллективно [чокнулись].

Моё остается моим.

Владимир Осетинский (Харьков):

Мне этих памятников, честно говоря, не жалко. Эстетически они ужасны, совершенно позорны; как символический жест освобождения от российского – во время такой войны – это действие в общем понятно. И главное, совершенно ведь очевидно, что на любви к «Реквиему» Ахматовой, «Поэме без героя» или прозе Булгакова это вообще никак не скажется. Кто отличает настоящую литературу от ненастоящего, тот и будет читать. (...)

Виталий Портников (перевод с украинского):

Путаница между ценностью культурного наследия и его мемориализацией – наследие еще советских времен. Тогда писатель был не писатель, если у него не было Сталинской премии (желательно 1 степени), а артист без звания народного артиста вообще был никто. Бывшие советские люди до сих пор вспоминают о травме того, что Владимиру Высоцкому не дали заслуженного артиста, и с гордостью вспоминают, что Алла Пугачева стала последней народной артисткой СССР. Хотя какое это имеет значение, если вдуматься? Но в современной России до сих пор это есть. Они своих ветеранов сцены гордо величают народными артистами Советского Союза, в то время как мы вспоминаем только об украинских званиях. А в других странах никто не помнит, что Раймонд Паулс был народным артистом СССР или Латвийской ССР. И что Карел Готт был народным артистом ЧССР.

Потому что не совок.

В других странах всегда было по-другому. В Норвегии нет улиц Гамсуна или памятников великому писателю, потому что он, к сожалению, предал Родину. Но его читают, учат, экранизируют. Потому что без него трудно представить себе норвежскую культуру.

Как тяжело представить себе русскую культуру без Булгакова или Ахматовой. И никто не запрещает тем гражданам Украины, которые считают себя частью «русского мира», читать и перечитывать «Мастера и Маргариту» или повторять строки о «великом русском слове». Но я решительно не понимаю, почему Украина должна чествовать мемориалами людей, избравших для своей творческой реализации культуру русскую – а к цивилизации страны, где они родились, относились пренебрежительно или безразлично?

Да, я понимаю что все эти и другие фигуры помогают подпитывать мифы о "русском Киеве" или "русской Одессе" – но во времена, когда российские ракеты могут поставить точку в истории этих и других украинских городов, пришло время разрушения мифов. Я понимаю россиян – от путинистов до Латыниной или Шендеровича – которые все равно желают, чтобы Украина в любом варианте оставалась русской культурной провинцией, но украинцам в это время это зачем?

Время, когда здесь была полуроссия, прошло

Если уж совсем упростить ситуацию и обратиться к вам словами другого величайшего русского поэта, Иосифа Бродского: так что же вы предпочитаете слышать перед смертью, «строчки из Александра» или «брехню Тараса»? И если вам так важны строчки Александра, романы Михаила и стихи Анны, ради чего вы страдаете в бомбоубежищах, мучаете себя и детей, не досыпаете, не знаете, что у вас будет в будущем? Ведь рядом с вами целая страна, в каждой библиотеке которой есть романы Михаила, есть Патрики, во время прогулки по которым так приятно вспоминать Берлиоза, есть мемориальная квартира Анны Андреевны в Питере, есть «великое русское слово» и нет войны.

Это же шизофрения какая-то, извините. Может, это не понимает Латынина, но вы поймите: нельзя быть полубеременной. Время, когда здесь была полуроссия, прошло. Теперь здесь будет или Украина – если мы победим. Или Россия – если нет. И в захваченной Россией Украине ничего украинского не будет. От слова совсем.

А будут ли в Украине, которая победит, читать Булгакова или Ахматову? С годами будут – но в украинском переводе и с осознанием контекста. Но памятников деятелям русской культуры в Украине больше не появится – и каждый сознательный человек прекрасно понимает почему.

Аркадий Бабченко:

Год назад я написал пост о том, что никак не могу понять, почему Булгаков для многих украинцев оказался вдруг украинским писателем.

Но жизнь догоняет мечту. Всегда.

Прошел всего лишь год. И теперь, просто по факту, в Украине не будет ни Булгаковых, ни Пушкиных, ни Толстоевских ни даже Мыколы Бажана. Без всяких споров и ломания копий.

Я, откровенно говоря, не знаю, кто такой Мыкола Бажан, хоть и жил на проспекте его имени, не мне судить и решать, а вот про остальное давайте проговорим уже окончательно. (...)

Представим себе гипотетическую ситуацию, в которой есть три человека.

Один родился в Российской Империи. Второй родился в Австро-Венгерской империи. Третий родился в бывшей Речи Посполитой.

Один писал по-русски. Второй по-немецки. Третий по-польски.

Один родился в Киеве и переехал в Москву. Второй родился во Львове и переехал в Лейпциг. Третий родился во Львове и переехал в Краков.

Почему при всех этих прочих равных Булгаков – украинский писатель, а Захер-Мазох и Станислав Лем – нет?

Объясните мне. Я все понять никак не могу.

Почему Захер-Мазох, который любил Украину, считал её своей родиной, говорил по-украински и даже издал на украинском сборник о жизни Галичины, пропагандируя её в мировой культуре и продвигая украинский бренд в мире – писатель немецкий.

Булгаков был продуктом Империи. Производил имперский продукт

А Булгаков, плоть от плоти Империи, абсолютный носитель её ментальности и мировоззрения, ориентирующийся только на метрополию, писавший о метрополии и великороссах, не создавший ни одного украинского продукта – вдруг стал писателем украинским?

А я вам объясню, почему.

Потому, что он писал по-русски.

И украинцы говорят по-русски.

А по-немецки нет.

Вот и весь ответ.

Вот и вся та единственная ниточка, которая связывает украинцев с Булгаковым.

Язык – базис нации. На котором строится надстройка культуры. Нет такого-то языка – нет такой-то культуры. Нет немецкого языка – и Захер-Мазох иностранный писатель. Нет польского – и иностранным писателем становится Лем.

Есть русский – и украинским писателем становится русскоязычный великоросс Булгаков.

Я сейчас не беру качество его произведений. Булгаков, безусловно, гений. Это не оспаривается. Я сейчас исключительно о когерентности.

(...) Человека определяет только нарратив. Только продукт, который он производит, и только то, каким продуктом он является сам.

Булгаков был продуктом Империи. Производил имперский продукт. Для Империи.

Почему он вдруг стал украинским писателем? (...)

Не важно на каком языке говорим мы. Важно, на каком языке будут говорит наши внуки.

Внуки современных украинцев будут говорить по-украински.

И через тридцать лет для любого украинца Булгаков будет ровно таким же иностранным писателем, как Салман Рушди или Оскар Уальд ПРОСТО ПО ФАКТУ. Через тридцать лет молодой украинец, как сейчас молодой поляк, вообще не поймет вас, если вы попытаетесь перенести на него этот сегодняшний дискурс. Попытаетесь ему объяснить, что он каким-то образом связан с этим иностранцем, языка которого он не знает. (...)

Вымершие динозавры всегда освобождают нишу новым видам. Как это было с музыкой, например. Вспомните, сколько охов и ахов было по поводу квот на русскую музыку. Ах, ох, что ж мы будем слушать, где ж мы возьмем новый продукт в таком количестве.

Оказалось, что нового продукта был вагон и маленькая тележка. Просто его рост к солнцу забивали отжившее свое рептилии.

Это как в джунглях. Упавшее мертвое дерево пропускает свет в нижние ярусы леса, и дает такой взрыв роста новых поколений… (...)

Простейшая, казалось, бы вещь. Булгаков закрывал и закрывает доступ света и кислорода Стусу.

Не будет Булгакова – на его месте прорасту новые издания Стуса.

Вместо русского писателя прорастет украинский поэт.

Зачем самим заново перекрывать ему кислород?

Зачем вам сохранять их культуру вместо проращивания своей? (...)

Дорога новым всходам открыта. Вот на этом и надо развивать свое мировоззрение.

Пользуйтесь шансом.

Евгений Лесной (перевод с украинского):

К украинской культуре Михаил Булгаков не имеет никакого отношения

Считаю ли я произведения Михаила Булгакова талантливыми? Да, считаю.

Увлекался ли я в 15–17 лет «Мастером и Маргаритой»? Да, восхищался.

Приходят ли мне время от времени в голову цитаты из его романов и пьес? Да, приходят.

Считаю ли я, что памятник Булгакову в Киеве следует убрать? Да, считаю это правильным решением.

Потому важно не то, где человек родился или жил, а то, какой вклад он — как художник — сделал именно в национальную культуру той или иной нации.

Булгаков — бесспорно талантливый писатель, но он не украинский писатель.

Поэтому вполне логично, что его памятника в Киеве не должно быть.

Пора популяризировать (а памятники — это также форма популяризации) украинских национальных художников, не связанных с имперской традицией.

Будет ли через 100 лет памятник Булгакову в Киеве? Этого никто не знает.

Главное, чтобы существовало государство Украина, ведь его существование невозможно без украинской культуры, к которой Михаил Булгаков не имеет никакого отношения.

В то же время, отсутствие памятника не будет мешать мне читать — по желанию — и Булгакова тоже.

Людмила Альперн:

Памятник - это не сам Булгаков, живший под угрозой Сталинской расправы, умерший в 40 г в 48 лет слепым от нефрита, который обострился после очередного «участия» Сталина в его творчестве (Батум) .

Действительно, Сталин, как нечистая сила, не сводил с него глаз. Но Булгаков был «мастером» (ведь именно это слово Сталин применил к Мандельштаму в беседе с Пастернаком), он никогда не фальшивил.

Жаль отрывать большого писателя от города, в котором он родился и вырос, о котором писал, но это не против него, я уверена, это заслуженное размежевание языков.

У решения о сносе памятника много критиков, и они приводят свои аргументы.

Евгений Шустер:

Конечно, Булгаков был русским националистом, а потому (отчасти поэтому), безусловно, антисемитом и никак не сочувствовал украинским националистам.

НО! Он всё-таки был выдающимся писателем и нет оснований утверждать, что он ненавидел украинскую нацию. Конкретно же Киев он явно любил. А потому полагаю, что решение - поспешное и ошибочное.

Алексей Шимановский (Киев):

Характерно, что Булгаков, (редкость для человека творческого, особенно театрального) имеет абсолютно незапятнанную репутацию. То есть предъявить ему в качестве претензий объективно нечего, никто никакого компромата за годы не нашел, про него даже бывшие жены и любовницы хорошо отзывались, а такое, знаете ли, в принципе поискать.

Поэтому каждое поколение обвиняет Булгакова в своём, наболевшем, что, конечно, характеризует не Булгакова, а поколение.

Булгакова обвиняли:

1) Разумеется, в антисемитизме. Швондер ведь стереотипный еврей и, можно сказать, ж...комиссар, издевается над чудесным русским профессором. Но! Во-первых, кто по национальности Борменталь? А во-вторых, потом всплыли подробности - оказалось, что у Булгакова жена - еврейка с девичьей фамилией Нюренберг, и не просто жена, а третья, та, которая прототип Маргариты. В общем, евреям стало так смешно, что этот вопрос сам собой с повестки снялся.

Украинофобии у Булгакова не больше, чем антисемитизма

2) Разумеется, в русофобии. Причем вопрос русофобии Булгакова в Мордоре начали качать как раз перед перед тем, как у нас взялись за украинофобию. Как мог писатель, нет, пейсатель, изобразить простого русского человека Шарикова так неприглядно? Шариков ни в чем не виноват, просто наивный и доверчивый, а над ним издеваются подозрительные Борментали!

3) В участии в белом терроре. Якобы кровавый подбой белого плаща - это метафора совершенных Булгаковым во время гражданской войны преступлений. В итоге оказалось, что преступления в его биографии не помещаются.

4) В украинофобии. Ну тут вы сами всё знаете. Украинофобии, конечно, у Булгакова не больше, чем антисемитизма, но вопрос поднимался ещё при раннем Сталине и всплывал периодически в советское время, при независимой Украине на 30 лет как-то Булгаков украинцев ненавидеть перестал, пока не впал в рецидив при Порошенко и особенно не разошелся при Зеленском. Смешная история, на самом деле, украинофобию так критически необходимо было найти, а она так драматически не находилась, что дошли до абсолютно невменяемых аргументов, даже до прямой фальсификации (это при том, что оригинальные тексты Булгакова доступны в интернете). В общем, было бы смешно, если бы не было так грустно.

В общем, памятник уберут. Когда Господь хочет наказать, он лишает разума.

Андрей Баумейстер (украинский философ, живет в Германии):

Кто виноват в том, что произошло со страной и с людьми?

Конечно, Чайковский, Ахматова и Булгаков!

Как всегда.

А еще Пушкин, Жуковский, Брюллов, Гоголь, Бердяев, Шестов, Пастернак, Гросман, Королев, Ильф и Петров, Амосов, Высоцкий, Жванецкий…

Список длинный. Самое время выбросить весь этот ненужный и «чужой» балласт на свалку памяти и истории. В нем причина наших неудач. Очистившись от него, мы, наконец, заживем полной и осмысленной жизнью…

Это очень правильная политика: запрещать, отменять, демонтировать, ломать и разрушать.

Так и поступают образованные, благородные и свободные люди!

Ведь взамен у нас так много светлых, ярких и мудрых творцов. Да, они натворят…

Нет, это не борьба за национальную идентичность и «культурную чистоту».

Это классовая борьба.

Борьба агрессивной посредственности с творческим началом.

Это и есть «зов предков».

Ведь истина познается в сравнении. Значит необходимо, чтобы не с чем было сравнивать…

Но это самообман. Реальности свойственна одна неприятная и досадная черта: реальность периодически о себе напоминает.

Кажется, это случится очень скоро…

Олег Попенко (Киев):

Впервые познакомился с творчеством Михаила Булгакова не в университетской аудитории и не в музее. Это было в 1989 году во время службы в советской армии. Конец Союза уже ощущался в воздухе — система еще существовала, но вера в нее рассыпалась прямо на глазах.

Для нас Булгаков был не русским писателем, а антисоветским кодом, знаком внутренней свободы

Когда мы уходили на дембель, мы сделали себе футболки. Самодельные, кустарные, практически подпольные. На спине типографской краской была набита надпись: «Долой швондеров» — прямая и понятная цитата из булгаковского мира, с его ненавистью к мелкой, агрессивной, самодовольной советской номенклатуре.

На груди – обычная красная звезда и дата: 23.02.1989. Последний раз, когда мы, солдаты советской армии, официально праздновали ее день.

Это были без преувеличения единственные такие футболки на весь Советский Союз. Не бренд, не мода, не стиль. Это был жест. Тихая, но упрямая форма сопротивления.

Для нас Булгаков был не русским писателем, а антисоветским кодом, знаком внутренней свободы. Мы читали его как запрещенный сигнал: система – не вечная, Швондер – не герой, а карикатура.

Я носил эту футболку несколько лет. К сожалению, она не сохранилась. Но память о ней сохранилась. Как и память о том, что для моего поколения Булгаков был не частью империи, а формой сопротивления ей.

И именно поэтому сегодня больно смотреть, как многие люди, не пытаясь разобраться, начинают воевать с именами, фамилиями, памятниками. Воевать не со смыслами, а с табличками. Не с империей, а с тенями. Не понимая, что именно они делают и с чем действительно борются.

Потому что культура – это не список разрешенных и запретных фамилий. Это память. Контекст. Опыт. И если мы начинаем воевать с прошлым, не пытаясь его понять, мы рискуем повторить его ошибки, только под другими лозунги.

Александр Мордкович (Киев):

Прочитал тут в комментариях: "Булгаков, имперский шовинист".

Позволю себе не согласиться и привести два аргумента:

Во-первых кроме "Белой гвардии", столь не любимой совершенно определённой частью общества, Мастер написал ещё и "Бег". Где источенный проказой но всё ещё двигающийся труп той самой Империи выведен в весьма не комплиментарном виде.

Во-вторых, это десять лет назад мог сработать аргумент о том, что персонажи национально-патриотического сегмента чересчур гротескны.

За десять лет мы имели возможность убедиться, что всё выглядит именно так.

Это не более чем фотографическая точность

И Булгаков, и Бунин, и Паустовский просто мастерски изобразили реальность.

А на зеркало нельзя обижаться.

Ян Валетов (Днепр):

Понимаете, дорогие и не дорогие читатели, дело не в памятнике. Булгакову на Шариковых давно уже плевать, он умер. И остался в мире живых благодаря своим книгам.

Пройдет время - еще сотня лет, например - и он с большой вероятностью останется в памяти, как большой литератор, а имена тех, кто ссал на его творчество, канут в Лету. Всем Киевсоветом исчезнут к чертям собачьим, включая свору сочувствующих и обиженых на конфликт кита и кота. Кудрицькие - они надолго в памяти не отпечатываются. Шариковы - явление вечное, но как тип, а не как индивидуальность. Поименно забудут всю эту шелупонь, а образ "дрессированной", собачки останется.

Благодаря Булгакову, кстати.

Дом горит, а они, сука, пилят лобзиком

В то время, как на фронте который год идет рубка, и лучшие из украинских граждан отдают жизни за то, чтобы сюда не пришли российские Шариковы, наши доморощенные Шариковы находят особый смысл, чтобы пинать мертвого Булгакова и переименовывать копейку в шаг.

У меня челюсти сводит от возмущения. Дом горит, а они, сука, пилят лобзиком. Ничего более умного и полезного не придумали. Потому, что нечем думать. Нет соответственного органа.

Я своего Булгакова прочел еще в 70-80-х, мне не столь горько, как смешно наблюдать, как эти смелые и принципиальные люди воюют с покойниками.

А потом я вспоминаю, что дураков жизнь ничему не учит и мне становится легче. Потому, что дураки, слава богу, не навсегда.

Были большевики, которые все, что им не подходило, запрещали, убивали писателей, режиссеров, валяли памятники... Были и сгинули.

Были нацисты, которые жгли книги и сажали и убивали авторов.

И где теперь нацисты?

А стоящие авторы остались и в памяти и в книгах.

Им пямятники без надобности. Их творчество само по себе памятник.

А нынешние последыши большевиков и гитлеровцев исчезнут, как лед на солнце. Или как говно под дождем - выбирайте, что вам больше по душе.

Но исчезнут обязательно. Им после себя оставить нечего. Лозунги литературой не являются. Слабоумия и отваги недостаточно, чтобы попасть в скрижали.

Олег Лекманов:

Михаил Булгаков – один из самых моих любимых (если не самый любимый) писавших по-русски прозаиков ХХ века. А одно из самых любимых мест в его романе "Белая гвардия" у меня такое:

"— Господин полковник , — задушевно сказал Мышлаевский, — Петлюре достанется цейхгауз, орудия и главное, —Мышлаевский указал рукою в дверь, где в вестибюле над пролетом виднелась голова Александра.

— Достанется, — вежливо подтвердил полковник.

— Но как же, господин полковник?..

Малышев повернулся к Мышлаевскому, глядя на него внимательно, сказал следующее:

— Господин поручик, Петлюре через три часа достанутся сотни живых жизней, и единственно, о чем я жалею, что я ценой своей жизни и даже вашей, еще более дорогой, конечно, их гибели приостановить не могу. О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со мною не говорить".

Это я в связи с новостью о демонтаже памятника Булгакову в Киеве, если кто не понял.

Вадим Горбов (Киев):

Если провести такой опрос среди граждан, как бы они ответили: Кто по вашему мнению самый знаменитый киевлянин? Кого бы они назвали? (...)

Бердяев, Шестов, Тарле, Шульгин, Каплер, Эренбург, Козинцев, Кольцов, Алданов? - Холодно.

Малевич, Лифарь, Виктор Некрасов, Мурашко, Нижинский, Горовиц? - Теплее.

Валерий Лобановский, Андрей Ермак, Игорь Сикорский, Николай Носов, Голда Меир, Милла Йовович. - Ещё теплее.

Михаил Булгаков. - Горячо. Бинго.

Приспособленцы, завистники, лицемеры, озлобленные глупцы и просто полезные идиоты ничего не могут поделать с этим историческим фактом.

И с тем, что Михаил Афанасьевич Булгаков как талантливый сатирик беспощадно высмеивал их в своей спустя сто лет актуальной прозе и драматургии.

Как ничего они не могут сделать и с творческим наследием великого киевлянина. Его книгами. Потому они в бессильной злобе воюют с его памятниками и квартирой, в которой он жил. И обливают красной краской единственно оставшуюся в Городе мемориальную доску Мастеру. На доме, который он увековечил в своей книге, как и всю улицу и его любимый Город. (...)

Юлия Каздобина:

Путину Булгаков с Ахматовой так же чужды, как и киевским властям

Всех этих войн вокруг Булгакова не понимаю. Как по мне, они про советское восприятие, когда перед кем-то можно либо преклоняться, либо втаптывать его в грязь. Литература, одобренная государством, для того, чтобы воспитывать нового советсткого человека.

А просто читать и разбирать, как художественное произведение, написанное в определенную эпоху человеком с определенными взглядами, разве нельзя?

Литература, как по мне, это про понимание себя на разных этапах развития. Тогда был такой этап, на котором появился Булгаков с его взглядами и прочая. И если не читать его как Библию, то, как по мне, попустит.

Грег Барщевский:

Киевские власти приняли решение снести памятники Булгакову и Ахматовой.

Спутали Булгакова и Ахматову с Путиным? Так Путин их отродясь не читал. Путину Булгаков с Ахматовой так же чужды, как и киевским властям. Так что это шаг скорее навстречу Путину.

Это решение - не просто идиотизм. Это хуже, это ошибка. Это шаг к превращению украинской культуры в замкнутый закупоренный мирок. Грустно.

Алена Моисеенко:

Пушкин, Толстой, Булгаков и Ахматова не в ответе за Пyтина, так же как Гете и Шиллер – за Гитлepа, Сервантес – за Фрaнко, Данте – за Муccoлини.

Вaндaлы уходят, гении остаются...

Антон Марсович:

Сломать памятник Булгакову — можно, а сломать Булгакова — нельзя. Невозможно. Булгаков продается во всех книжных магазинах мира. От Лондона до Кейптауна, от Нью-Йорка до Сингапура.

На английском, на французском, на японском — на каком хочешь. Он переведен более чем на 40 языков. В любой стране, в любой книжный зайди — он там есть. И достать его от туда никоим образом нельзя.

Сколько памятников ни ломай, сколько музеев не сноси, сколько коллективных писем не пиши. И если вы или ваши соседи не будут его читать — миру все равно. Миру абсолютно фиолетово.

В 2026 году Мастера и Маргариту будет снимать Джонни Депп. Голливуд. На английском языке. Почти 100 лет назад была написана книга. Булгаков давно часть мировой культуры.

Ненависть не может ничего создать, а вот любовь, талант, мастерство — может создать нечто, что читают люди по всему миру. Читают долгие годы. Переводят, издают, читают. И будут переводить, издавать, читать. И будут смеяться, и будут плакать, и ночей не будут спать над его книгой.

Сергей Пархоменко:

И Булгаков, и Ахматова, и Глинка, и Пушкин, и еще многие, многие другие, чьи имена пока еще есть на улицах украинских городов, российских городов, французских, американских, немецких, израильских, - вполне обойдутся без памятников. Памятники - это не то, что формирует их наследие и определяет их роль в жизни людей.

Пусть украинцы читают или не читают каких угодно авторов, лишь бы россияне перестали их терзать и убивать

Весь вопрос в том, будут ли люди читать Булгакова, Ахматову, Пушкина, слушать Глинку. И это относится любому автору любого национального или исторического происхождения, в любре время. Читают ли, слушают ли, смотрят ли, напевают ли, вставляют ли фразы или обрывки фраз в собственную речь, даже этого и не замечая, узнают ли персонажей и ситуации по полунамекам, мелодии по первым нотам, а фильмы, по случайным кадрам.

Вот тут все и выясняется. Если нужды в этих текстах, мелодиях, картинах в реальности нет, - значит и нет. Если люди продолжают с этим жить, - значит никакие памятники, появляясь и исчезая, ничего не изменят.

Как бы кто ни надувал, спесиво, щеки, и как бы кто, наоборот, ни бесился.

Вот и посмотрим.

Кирилл Рогов:

Я вот что давно хочу сказать. Я, конечно, огорчаюсь, что в Киеве снесут памятник Булгакову. Но я точно знаю, кто в этом виноват. Кто сносит этот памятник.

Это Путин. Это Путин уничтожает русскую культуру в Украине, и никто другой. Это он разрушил эту русско-украинскую вязь. Это он главный ненавистник и изничтожитель русскости.

Когда я читаю у уважаемого мной соотечественника, что главной проблемой на переговорах о прекращении огня является статус русского языка в Украине. Мол, националист Зеленский не хочет в этом пойти на уступки, мне хочется вырвать волос из его бороды.

Русский язык сегодня - это "орешник", "булава", "искандер", и пока мы не отнимем этот язык у Путина, который превратил его в язык ненависти и убийства, мы не можем его защитить. Никак. Не только в Украине, но и в России. Это наш крест.

Но только поймите меня правильно. Когда я слышу, что памятник Булгакову сносят потому, что Булгаков носитель имперского дискурса, или что "на Достоевского я теперь смотрю другими глазами, потому что он своими произведениями и взглядами подготовил почву полномасштабного вторжения", я думаю: спокойно, Рогов, спокойно, человек вообще не обязан не быть дураком.

Памятник Булгакову сносят не потому, что он носитель имперского сознания (раньше не сносили, вряд ли сознание Булгакова поменялось), а потому что Путин захватил русский язык, чтобы сделать его языком названий своих мудацких ракет.

Борис Акунин:

Прочитал, что в Киеве решили снести памятники Булгакову и Ахматовой, переименовать какие-то улицы, названные в честь деятелей российской культуры. Прочитал и всякие ламентации по сему поводу. Но сам никаких особенных чувств в этой связи не испытал. Даже горечи. Этот поезд у меня давно уехал.

То, что происходит между россиянами и украинцами последние четыре года, намного страшнее бронз-камней. Ну, сносят и сносят. Их дело. Пусть украинцы живут, как хотят, читают или не читают каких угодно авторов, лишь бы соотечественники-россияне перестали их терзать и убивать.

А что наши с ними дороги разошлись и обратно не сойдутся, это и так ясно.

В каком-то интервью я сказал, что Россия – последняя страна на свете, где я хотел бы оказаться. Так вот Украина – предпоследняя. Туда я тоже никогда не поеду, даже после того как война закончится. Потому что смотреть украинцам в глаза после случившегося я не смогу, невзирая на все мои антивоенные декларации, в общем-то бесполезное сотрясание воздуха.

И вообще. Давайте переживать не из-за того, какие памятники сейчас сносят в другой стране, а по поводу того, какие памятники сейчас возводят в России.