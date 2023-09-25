В Пакистане освобождён журналист, проведший четыре месяца за решеткой

Пакистанский журналист Имран Риаз Хан вышел на свободу после четырёх месяцев заключения и воссоединился со своей семьёй. Эту новость сообщил 25 сентября его друг и коллега по профессии Хамид Мир, подтвердив ранее полученное заявление полиции.

До сих пор неясно, кто именно стоял за похищением Хана. Наблюдатели считают, что журналиста удерживали сотрудники органов безопасности, которые ранее публично поддерживали заключенного бывшего премьер-министра Пакистана Имран Хана (между обоими однофамильцами нет родственной связи).

Риаз Хан был арестован в мае в аэропорту провинции Пенджаб, когда пытался покинут страну. Полиция сообщала, что он был вскоре освобожден, но его родственники жаловались, что не могут его найти и выражали опасения, что он был похищен.

Журналисты в Пакистане нередко испытывают притеснения со стороны служб безопасности, констатирует Комитет по защите журналистов.

Оригинал новости публикуется на сайте Афганской редакции корпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода".