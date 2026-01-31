В Пакистане при атаках сепаратистов погибли более 80 человек

В субботу в Пакистане в ходе столкновений с силами безопасности погибли как минимум 67 членов группировки "Армия освобождения Белуджистана", сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Столкновения произошли в нескольких городах провинции Белуджистан. Утверждается, что в ходе нападений, спланированных членами группировки, погибли 11 мирных жителей и около 10 сотрудников полиции и сил безопасности. Еще 24 полицейских получили ранения.

Reuters отмечает, что нападения произошли на следующий день после того, как пакистанские военные сообщили о ликвидации 41 члена группировки в ходе рейдов в Белуджистане.

"Армия освобождения Белуджистана" взяла на себя ответственность за нападения. В группировке утверждают, что были убиты 84 сотрудника пакистанских сил безопасности.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил нападения и похвалил силы безопасности за их отражение.