В Пакистане при атаках сепаратистов погибли более 80 человек

Слушать
2 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Пакистанские военные на месте нападения членов группировки "Армия освобождения Белуджистана" в Кветте, Пакистан, 31 января 2026 года
В субботу в Пакистане в ходе столкновений с силами безопасности погибли как минимум 67 членов группировки "Армия освобождения Белуджистана", сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Столкновения произошли в нескольких городах провинции Белуджистан. Утверждается, что в ходе нападений, спланированных членами группировки, погибли 11 мирных жителей и около 10 сотрудников полиции и сил безопасности. Еще 24 полицейских получили ранения.

Reuters отмечает, что нападения произошли на следующий день после того, как пакистанские военные сообщили о ликвидации 41 члена группировки в ходе рейдов в Белуджистане.

"Армия освобождения Белуджистана" взяла на себя ответственность за нападения. В группировке утверждают, что были убиты 84 сотрудника пакистанских сил безопасности.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил нападения и похвалил силы безопасности за их отражение.

  • Белуджистан, граничащий с Афганистаном и Ираном, является самой крупной, но при этом самой бедной провинцией Пакистана. "Армия освобождения Белуджистана" ведет борьбу за независимость региона. Группировка признана террористической в ряде стран, включая США, Великбританию и государства ЕС.
