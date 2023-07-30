В Пакистане при взрыве на митинге погибли десятки людей

На северо-западе Пакистана в результате взрыва бомбы на политическом митинге погибли не менее 40 человек. Ранены, по последним данным, около 200.

Взрыв произошёл на митинге сторонников исламистской партии "Джамаат Улема Ислам" (JUI-F) в пригороде города Хар, в регионе Баджаур неподалёку от границы с Афганистаном. Эта территория в прошлом считалась базой пакистанского радикального исламистского движения "Техрик-е-Талибан", тесно связанного с афганскими талибами. В последние годы правительственным войскам удалось укрепить свой контроль над территорией.

По данным полиции, взрыв совершил смертник в тот момент, когда на сцене был ряд лидеров исламистской партии. Они не пострадали. Кто стоит за взрывом - пока не ясно. Его осудили как власти Пакистана, так и правящие соседним Афганистаном талибы. По сообщению "Аль-Джазиры", в Пакистане звучат опасения, что за взрывом мог стоять пакистанский "Талибан". Хотя "Джамаат Улема Ислам" и является исламистской партией, она сотрудничает с правительством, в отличие от "Техрик-е-Талибан", которая ведёт с властями вооружённую борьбу.

Взрыв стал одним из наиболее смертоносных за последние годы в Пакистане, где нередки теракты во время политических мероприятий.