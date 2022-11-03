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В Пакистане ранен бывший премьер-министр

Хан (в центре) и его сторонники

В Пакистане в результате стрельбы, открытой по его кортежу, ранен бывший премьер-министр Имран Хан.

Сообщается, что стрельбу из автоматического оружия открыл неизвестный в Вазирабаде, городе примерно в 200 километрах от столицы страны Исламабада. Хан с коллегами по партии совершает предвыборное турне по стране. В результате нападения, по словам соратников Хана, ранены несколько человек, есть неподтверждённые сообщения об одном убитом.

Сам бывший премьер получил ранение в ногу, он был госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. Действующий глава правительства Шехбаз Шариф осудил нападение и распорядился о его расследовании.

Имран Хан в апреле был отправлен в отставку, получив вотум недоверия парламента. Сейчас он возглавляет оппозицию. В последнее время Хан и его сторонники готовились к маршу на Исламабад. Они утверждают, что речь идёт о мирном протесте. По решению суда Хан лишён права баллотироваться на предстоящих в будущем году выборах, однако его сторонники ведут активную предвыборную борьбу.

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