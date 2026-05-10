В Пакистане в результате нападения погибли 14 полицейских

Люди на месте разрушенного полицейского поста в Банну, Пакистан, 10 мая 2026 года
В городе Банну на северо-западе Пакистана произошло нападение на полицейский пост, в результате чего погибли как минимум 14 сотрудников полиции. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Иттехад-уль-Муджахидин Пакистан", сообщает Reuters.

Представитель полиции рассказал агентству на условиях анонимности, что сначала в пост врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой, а затем члены группировки проникли на территорию и открыли огонь по сотрудникам полиции. Утверждается, что в ходе атаки также были использованы беспилотники.

Reuters отмечает, что это нападение может привести к возобновлению боевых действий вдоль границы Пакистана с Афганистаном. Последнее серьезное обострение на границе произошло в феврале – с тех пор боевые действия ослабли.

  • Пакистан обвиняет афганские власти в укрывательстве членов запрещенной группировки "Техрик-е Талибан Пакистан". Исламабад утверждает, что группировка совершает смертоносные атаки на территории Пакистана. Кабул отрицает обвинения.
