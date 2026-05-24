В Пакистане взорван поезд. Погибли более 20 человек

В Пакистане в провинции Белуджистан взорван поезд, который перевозил сотрудников пакистанских сил безопасности и их семьи. Погибли как минимум 24 человека, еще около 70 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Ответственность за взрыв взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана". Как сообщает AP, террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом с железнодорожными путями, когда поезд проезжал через город Кветта.

Согласно видеозаписям, опубликованным в интернете, два вагона поезда перевернулись и загорелись. Также пострадали стоявшие рядом автомобили.

Корреспондент "Аль-Джазиры" сообщил, что несколько домов и зданий, расположенных рядом с железнодорожной линией, получили серьезные повреждения.

В государственных больницах Кветты было объявлено чрезвычайное положение.

Премьер-министр Шахбаз Шариф решительно осудил нападение, назвав его "трусливым актом терроризма", и выразил соболезнования семьям жертв.