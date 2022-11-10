В Палаты представителей двух штатов переизбрали умерших депутатов

На выборах в Палаты представителей двух американских штатов – Пенсильвании и Теннесси – победили мёртвые кандидаты от Демократической партии. Будут объявлены перевыборы, их дату назовут позднее.
85-летний демократ Энтони Делюка, занимавший кресло в Палате представителей Пенсильвании в течение 39 лет, умер от лимфомы в начале октября. К моменту его смерти было уже поздно вносить изменения в бюллетень. По результатам выборов он набрал почти 86% голосов, его соперница Зара Ливингстон от Партии зелёных – более 14%.
"Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делюки, мы гордимся, что избиратели продолжают демонстрировать своё доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно", – говорится в твите Палаты представителей Пенсильвании.
Ещё одна кандидатка от Демократической партии – 93-летняя Барбара Купер – выиграла выборы в Палату представителей Теннесси, набрав более 73%. Она умерла в конце октября, пробыв региональным депутатом 26 лет.
На выборах городского прокурора Чула-Висты штата Калифорния также победил мёртвый кандидат – Саймон Силва, умерший от рака в сентябре. Налогоплательщикам Чула-Висты придётся заплатить до двух миллионов долларов за перевыборы, отмечают местные издания.
Кроме того, мэр Мелвилла 84-летняя Велма Хендрикс, планировавшая переизбраться, погибла в автокатастрофе прямо в день выборов.
- На промежуточных выборах в США, состоявшихся 8 ноября, избирали Палату представителей – все 435 мест, и часть Сената – 35 мест из 100. Также в ряде штатов избирали губернаторов, депутатов региональных Палат представителей и другие местные должности.
- По состоянию на 12:00 мск у Демократической и Республиканской партии будет как минимум по 48 мест в Сенате. В четырёх штатах результаты ещё неизвестны. По ходу подсчёта демократы лидируют в Аризоне и Джорджии. Победа в этих двух штатах с учётом голоса вице-президента Камалы Харрис – члена Демократической партии – даст демократам в Сенате большинство. Шансы на победу есть и у кандидата от демократов в Неваде.
- На выборах в Палату представителей пока лидируют республиканцы: 207 мест против 184 у демократов. Однако ещё известны не все результаты из западных штатов, а в большинстве их округов ожидается победа кандидатов от Демократической партии. Сейчас в Палате незначительное большинство у демократов.
- В 36 штатах выбирают также губернаторов. В 16 штатах победили республиканцы, в 16 – демократы, в том числе – в Массачусетсе и Мэриленде, которые до этого возглавляли представители Республиканской партии. Результаты в остальных четырёх штатах пока неизвестны.
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