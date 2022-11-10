В Палаты представителей двух штатов переизбрали умерших депутатов

На выборах в Палаты представителей двух американских штатов – Пенсильвании и Теннесси – победили мёртвые кандидаты от Демократической партии. Будут объявлены перевыборы, их дату назовут позднее.

85-летний демократ Энтони Делюка, занимавший кресло в Палате представителей Пенсильвании в течение 39 лет, умер от лимфомы в начале октября. К моменту его смерти было уже поздно вносить изменения в бюллетень. По результатам выборов он набрал почти 86% голосов, его соперница Зара Ливингстон от Партии зелёных – более 14%.

"Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делюки, мы гордимся, что избиратели продолжают демонстрировать своё доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно", – говорится в твите Палаты представителей Пенсильвании.

Ещё одна кандидатка от Демократической партии – 93-летняя Барбара Купер – выиграла выборы в Палату представителей Теннесси, набрав более 73%. Она умерла в конце октября, пробыв региональным депутатом 26 лет.

На выборах городского прокурора Чула-Висты штата Калифорния также победил мёртвый кандидат – Саймон Силва, умерший от рака в сентябре. Налогоплательщикам Чула-Висты придётся заплатить до двух миллионов долларов за перевыборы, отмечают местные издания.

Кроме того, мэр Мелвилла 84-летняя Велма Хендрикс, планировавшая переизбраться, погибла в автокатастрофе прямо в день выборов.