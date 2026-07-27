В Париже человек с ножами напал на трёх женщин

Человек, вооружённый двумя кухонными ножами, ранил трех женщин на северо-западе Парижа. Нападение произошло около 11:30 у станции метро Порт-де-Клиши. Подозреваемый был задержан вскоре после происшествия.

По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, задержание произвёл сотрудник парижской полиции, который в момент нападения находился не при исполнении служебных обязанностей. Все три пострадавшие доставлены в больницу. Их возраст – 19, 24 и 36 лет.

Министр сообщил, что жизни пострадавших ничего не угрожает, но две женщины получили тяжелые ранения. Одна из них была ранена в поясницу, другая – в живот. Третья женщина получила легкие травмы.

По данным источника Le Monde в полиции, сначала нападавший ударил ножом женщину, ожидавшую трамвай, затем напал на остальных. После задержания подозреваемый назвал свое имя, но, по словам Нуньеса, он "говорит бессвязно".

По данным источников, нападавший – 31‑летнй француз, который, согласно предварительным сведениям, мог находиться в состоянии психического расстройства. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, задержанный выглядит дезориентированным и произносит: "C’est Allah qui m’a ordonné" (Мне приказал Аллах).

Нуньес призвал не делать преждевременных выводов о мотивах нападения.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции сообщила, что на данном этапе следит за развитием расследования, но официально дело пока не передано в ее производство.

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