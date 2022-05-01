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В Париже на марше по поводу 1 Мая произошли столкновения с полицией

Беспорядки во время марша профсоюзов в Париже, 1 мая 2022 года

В Париже во время первомайской демонстрации профсоюзов произошли столкновения участников акции с полицией.

На акцию в столице Франции вышло около 20 тысяч человек. Шествие началось мирно на площади Республики, но на последнем этапе марша в центре города демонстранты начали бросать в полицейских камни и бутылки и громить витрины магазинов.

Радикальные участники марша профсоюзов 1 мая в Париже подожгли мусор
Радикальные участники марша профсоюзов 1 мая в Париже подожгли мусор

Полиция и жандармы применили слезоточивый газ и начали задержание радикально настроенных участников. Число задержанных пока неизвестно.

Всего во Франции на демонстрации по поводу 1 Мая вышли более 100 тысяч человек. Организаторы шествия заявили, что собравшиеся, в частности, не смирились с пенсионной реформой, в результате которой пенсионный возраст был повышен с 62 до 65 лет.

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