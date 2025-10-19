В Париже ограблен Лувр. Украдены драгоценности Наполеона

В Париже ограблен крупнейший музей Лувр, сообщила министр культуры Фанции Рашида Дати. Инцидент произошёл ранним утром, до открытия. Никто из персонала музея не пострадал. До 19 октября Лувр будет закрыт.

По данным Le Parisien, в ограблении участвовали трое человек. Они проникли в здание через участок, где велись строительные работы, поднялись на грузовом лифте, разбили окна и вошли в Галерею Аполлона.

Источник издания утверждает, что преступники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона — среди них ожерелье, брошь, тиара и другие украшения.

Лувр — самый посещаемый музей мира. Ежегодно его посещают около девяти миллионов человек.