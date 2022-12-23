Три человека погибли и несколько ранены в результате стрельбы у курдского общественного центра в Париже 23 декабря. Подозреваемый задержан, до сегодняшнего нападения он арестовывался за насилие, совершённое на расистской почве.

Нападение произошло на улице Анген в XX округе Парижа, неподалёку от центра города. В этом районе находятся два крупных железнодорожных вокзала. Подозреваемый открыл огонь из пистолета в сторону курдского центра, ресторана и парикмахерской.

Он был задержан на месте. Известно, что это 69-летний мужчина. Его имя не раскрывается. На пресс-брифинге в прокуратуре было сообщено, что год назад подозреваемого арестовали за нападение на лагерь мигрантов в XXII округе. Нападение, как утверждается, было совершено на почве расизма. Подозреваемый содержался под стражей, но 12 декабря вышел под судебный надзор, — передаёт BFM TV.