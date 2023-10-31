В Париже полицейские ранили женщину, кричавшую "Вы все умрете"

В парижском метро полицейские открыли огонь по женщине, которая кричала "Аллаху Акбар" и "Вы все умрете". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу полиции Парижа.

Пассажиры метро сообщили, что женщина "произносила агрессивные, джихадистские комментарии". По словам официального спикера кабмина Франции Оливье Верана, полицейские оттащили женщину в сторону и попросили ее успокоиться. Они также попросили ее показать руки, чтобы убедиться, что она не представляет опасности. Веран добавил, что "у сотрудников правоохранительных органов не было другого выбора, кроме как открыть огонь по этой женщине, учитывая опасность ситуации".

Женщина была ранена в живот, ее доставили в больницу.

Начальник полиции заявил, что личность женщины пока не подтверждена. Было возбуждено два уголовных дела: против женщины и против полицейских по факту применения оружия.

Во Франции ранее был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в лицее в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.