В Париже почтили память танцовщицы и актрисы Жозефин Бейкер

В Париже вечером 30 ноября прошла церемония внесения американо-французской танцовщицы Жозефины Бейкер (1906—1975) в Пантеон великих деятелей Франции. Она была участницей движения Сопротивления, сотрудничала с контразведкой.
Церемония продлилась примерно час. Она транслировалась в прямом эфире, её запись осталась на странице Елисейского дворца в Фейсбуке. Об этом рассказано на сайте Международного французского радио.
Гроб, в который положили землю из тех мест, где жила и где похоронена Жозефина Бейкер, был пронесён лётчиками по примыкающей к Пантеону улице Суффло. В это время играл оркестр Военно-воздушных сил (во время Второй мировой войны Бейкер служила в авиации). Настоящая могила Жозефин Бейкер, по настоянию ее родственников, останется нетронутой: артистка похоронена в Монако.
Во время церемонии президент Франции Эммануэль Макрон произнёс речь, члены семьи артистки зачитывали ее короткие тексты. В исполнении детского хора прозвучала одна из песен Жозефины Бейкер, затем музыка современного французского композитора и, как принято, "Марсельеза".
- Дата 30 ноября была выбрана для этой церемонии, поскольку 30 ноября 1937 года, гражданка США Жозефина Бейкер вышла замуж за французского предпринимателя Жана Лиона. Именно благодаря этому недолгому браку Бейкер стала гражданкой Франции.
- Жозефина Бейкер вошла в историю не только как артистка, но и борец за гражданские права. Она была единственной женщиной, участвовавшей в знаменитом марше на Вашингтон 28 августа 1963 года. Организатором того марша был Мартин Лютер Кинг. Это была мирная акция протеста против расовой дискриминации. Из примерно 200 тысяч его участников (по некоторым данным, около 300 тысяч) 80 процентов составляли афроамериканцы и 20 процентов — белые и представители других рас.
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