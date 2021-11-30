В Париже почтили память танцовщицы и актрисы Жозефин Бейкер

В Париже вечером 30 ноября прошла церемония внесения американо-французской танцовщицы Жозефины Бейкер (1906—1975) в Пантеон великих деятелей Франции. Она была участницей движения Сопротивления, сотрудничала с контразведкой.

Церемония продлилась примерно час. Она транслировалась в прямом эфире, её запись осталась на странице Елисейского дворца в Фейсбуке. Об этом рассказано на сайте Международного французского радио.

Гроб, в который положили землю из тех мест, где жила и где похоронена Жозефина Бейкер, был пронесён лётчиками по примыкающей к Пантеону улице Суффло. В это время играл оркестр Военно-воздушных сил (во время Второй мировой войны Бейкер служила в авиации). Настоящая могила Жозефин Бейкер, по настоянию ее родственников, останется нетронутой: артистка похоронена в Монако.





Во время церемонии президент Франции Эммануэль Макрон произнёс речь, члены семьи артистки зачитывали ее короткие тексты. В исполнении детского хора прозвучала одна из песен Жозефины Бейкер, затем музыка современного французского композитора и, как принято, "Марсельеза".