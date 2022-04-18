В Париже сгорел православный храм с иконами святой Марии Скобцовой

В воскресенье, 17 апреля, в 15-м округе Парижа сгорел православный храм. Жертв нет, однако ущерб чрезвычайно значителен.

Пожар полностью уничтожил православный храм Серафима Саровского. Парижские пожарные были подняты по тревоге около 16.20, возгорание началось 20-ю минутами раньше. Огонь быстро распространился, потому что здание площадью 250 квадратных метров было полностью построено из дерева. К тому времени уже закончилось воскресное богослужение. В этот день прихожан утром было много, молились на службе Вербного воскресенья (Входа Господня в Иерусалим). На территории к началу пожара находилось три человека, которые смогли выбраться и укрыться еще до приезда пожарных.

Внутри церкви всё выгорело. Четыре-пять икон и несколько предметов утвари удалось вынести, но они сильно повреждены, отмечают пожарные. По их словам, к церкви, которая находится внутри двора, окруженного жилыми зданиями, невозможно было сразу подойти. Пожарным пришлось преодолеть несколько больших препятствий, прежде чем они смогли растянуть рукава брандспойтов и вплотную подойти к горящей церкви. Источник возгорания пока неизвестен, на месте ожидаются лабораторные и полицейские расследования префектуры полиции Парижа.

В этом храме находилась коллекция икон и вышивок святой матери Марии Скобцовой - своего рода её музей, единственный во Франции. Эти уникальные работы, созданные руками матери Марии, практически все погибли, за исключением плащаницы Господней, Богородичного облачения (сильно пострадавшего) и ангела с кадилом (фото по ссылке).

Пожар произошёл накануне Страстной недели. Мать Мария была убита в газовой камере лагеря Равенсбрюк в 1945 году, тоже в Страстную неделю. С началом войны с Украиной Центр матери Марии активно помогал украинским беженцам.

Как сообщила Радио Свобода из Парижа историк, исследователь жизни Марии Скобцовой Ксения Кривошеина: "Я далека от мистики, но зная личность святой матери Марии, могу допустить, что она страдает за всех нас, молится за умиротворение в этой братоубийственной, кровопролитной войне. Сама я нахожусь в тяжелом шоковом состоянии от происшедшего. Слава Богу, что мне удалось все эти погибшие работы м.Марии увековечить в фотографиях и в книгах".

Мария Скобцова - русская поэтесса, общественный деятель, после эмиграции в Париж - монахиня Западноевропейского экзархата русской традиции Константинопольского патриархата. Участвовала в движении Сопротивления против нацистов, спасала евреев от депортации в лагеря смерти. Музеем Яд Вашем включена в число Праведников мира.