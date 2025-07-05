В Париже сняли запрет на купание в Сене. Он действовал с 1923 года

Реку Сена в Париже открыли для купания впервые с 1923 года - после векового запрета.

Открытие Сены для плавания называют ключевым элементом наследия летней Олимпиады 2024 года во французской столице. Для состязаний пловцов и триатлонистов воды реки специально очищали. В этот проект тогда инвестировали около 1,4 миллиарда евро, отмечает Би-би-си.

Рано утром 5 июля несколько десятков человек пришли на набережную Сены и прыгнули в воду, когда им разрешили это сделать. Всего на реке в Париже сейчас оборудованы три площадки для купания - одна у Эйфелевой башни, другая - у собора Нотр-Дам-де-Пари, ещё одна - в восточной части города.

Первым за отмену запрета на купание в Сене выступил в 1988 году тогдашний мэр и впоследствии президент Франции Жак Ширак. В течение последних 20 лет местные власти фиксировали некоторые улучшения, которые привели к сокращению количества попадающих в реку фекальных бактерий.