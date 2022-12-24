В Париже во время беспорядков задержаны 11 человек

В Париже после демонстрации в память о курдах, убитых возле курдского общественного центра 23 декабря, произошли беспорядки. За причинение ущерба были задержаны 11 человек, легкие ранения получил 31 полицейский и один демонстрант. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
Примерно через час после начала акции на площади Республики несколько демонстрантов начали кидать в полицейских разные предметы. Те в ответ применили слезоточивый газ. Столкновения продолжались около двух часов, после чего протестующие разошлись.
В результате беспорядков были перевернуты автомобили, как минимум одно транспортное средство сгорело, витрины магазинов получили повреждения.
- 23 декабря три человека погибли и несколько получили ранения в результате стрельбы у курдского общественного центра в Париже. Подозреваемый был задержан на месте. Известно, что это 69-летний мужчина. Его имя не раскрывается, но известно, что ранее его арестовывали за нападение на лагерь мигрантов. Нападение, как утверждается, было совершено на почве расизма. Подозреваемый содержался под стражей, но 12 декабря вышел под судебный надзор.
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