В Париже во время беспорядков задержаны 11 человек

В Париже после демонстрации в память о курдах, убитых возле курдского общественного центра 23 декабря, произошли беспорядки. За причинение ущерба были задержаны 11 человек, легкие ранения получил 31 полицейский и один демонстрант. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Примерно через час после начала акции на площади Республики несколько демонстрантов начали кидать в полицейских разные предметы. Те в ответ применили слезоточивый газ. Столкновения продолжались около двух часов, после чего протестующие разошлись.

В результате беспорядков были перевернуты автомобили, как минимум одно транспортное средство сгорело, витрины магазинов получили повреждения.